Раис Татарстана провел встречу с послами Катара, Казахстана и Замбии в России

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Катара в России господином Шейхом Ахмедом бин Нассером бин Джассимом Аль-Тани, об этом рассказали в пресс-службе татарстанского лидера.

По словам Минниханова, отношения между двумя странами развиваются поступательно:

— Катар — важный и надежный партнер России в регионе Ближнего Востока. На своем уровне Татарстан старается способствовать укреплению российско-катарских отношений, — заявил он.

Посол Катара же подчеркнул, что страна и дальше готова делиться опытом деятельности системы исламского банкинга, который внедряется в Татарстане.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана попросил передать слова приветствия Эмиру Катара за личное внимание к развитию татарстано-катарских отношений. Посол, в свою очередь, выразил благодарность Минниханову за приглашение принять участие в мероприятиях, посвященных Дню республики, и передал слова приветствия от эмира Катара.

Также раис Татарстана провел сегодня встречу с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в России Дауреном Абаевым.

Рустам Минниханов передал слова поздравления в адрес руководства и жителей республики с Днем Конституции Казахстана, который отмечается 30 августа.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Как заявил татарстанский лидер, на сегодняшний день Казахстан — один из зарубежных партнеров Татарстана, товарооборот между республиками за прошлый год составил $785 млн. А динамика первых трех месяцев 2023 года показывает рост на 45%.

— У наших стран особые отношения стратегического партнерства. В непростых условиях быстро меняющегося современного мира необходимо искать новые точки экономического роста, — обратил внимание Рустам Минниханов.

Посол Казахстана, в свою очередь, передал приветствие от президента страны, в котором подчеркивается, что «Татарстан является одним из регионов-лидеров Российской Федерации, обладающим мощным социально-экономическим потенциалом, а также уникальным культурно-историческим наследием».

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

— Благодаря совместным усилиям, добрым традициям дружбы и взаимной поддержки сотрудничество между Казахстаном и Татарстаном будет и впредь динамично развиваться на благо наших народов, — сказано в поздравлении президента Казахстана.

Еще Рустам Минниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Замбии в России Шедреком Чингембом Лувита. Раис Татарстана подчеркнул, что роль Африки в системе мировой экономики и международных отношений продолжает расти.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

— Для России Африка является важным внешнеполитическим и внешнеэкономическим партнером, сотрудничество с которым во всех областях требует более активного развития, — обратил внимание Минниханов.

Однако не без сожаления было сказано, что на сегодняшний день Татарстан практически не взаимодействует с Замбией. Стороны приняли решение, что в скором времени состоится встреча на уровне министерств промышленности и торговли для определения перспективных направлений для сотрудничества.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Посол также заявил, что отношения России и Замбии имеют исторические корни:

— Россия была первой страной, признавшей независимость Замбии, и в числе первых восстановила дипломатические отношения с нашей страной, — сказал он.



Также сегодня Минниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Мексики в России Эдуардо Вильегасом Мехиасом. Раис Татарстана обратил внимание, что Мексика является одним из стратегических партнеров России в Латинской Америке.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Илина Хакимова