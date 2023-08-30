Казанца будут судить за покушение на убийство охранницы поликлиники и изготовление боеприпасов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Казани, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление боеприпасов), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов), сообщили в пресс-службе СУ СК России по Татарстану



Следствие считает, что в ночь на 25 мая 2023 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, оказавшись рядом со зданием поликлиники, проник через форточку в помещение регистратуры в поисках еды и алкоголя, но ничего не найдя, стал рассматривать карточки пациентов.

Его действия пыталась пресечь 67-летняя сотрудница охраны, однако мужчина произвел в женщину не менее трех выстрелов из пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами, которые самостоятельно изготовил.

После этого обвиняемый скрылся, а женщина с ранением грудной клетки была госпитализирована. Мужчина же в тот же день вернулся на место преступления в поисках потерянного мобильного телефона и был задержан.

Причастность к совершению преступления казанец признал частично.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уголовное дело передано в суд.

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Илина Хакимова