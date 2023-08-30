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Минсельхоз России: собрано более 100 млн тонн зерна

16:45, 30.08.2023 1
Минсельхоз России: собрано более 100 млн тонн зерна
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Как сообщили в Минсельхозе России, в стране собрано уже более 100 млн тонн зерна, уборка уже «перешла экватор», заявило ведомство в своем telegram-канале.

— В целом по стране уборка зерна перешла экватор. Намолочено свыше 105 млн тонн, — сказано в сообщении.

Уточняется, что уже в 43 российских регионах стартовал сев озимых. На сегодняшний день засеяно 1,7 млн га, в планах — 20 млн га. Причем объем закупки удобрений сейчас превышает прошлогодний уровень.

Для аграриев доведено около 80% средств господдержки, что «также выше, чем в прошлом году».

В Татарстане же с начала уборочной кампании собрали 3,466 млн тонн зерна. Средняя урожайность составляет 26 центнеров с гектара.

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Илина Хакимова
ПромышленностьАгропром

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 30 авг
    а цены на всё растут. Толку от этой экономики. Бесполезное существование. Обслуживание дивидендов, которые будут присвоены
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