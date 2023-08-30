Вратарь казанского «Ак Барса» перешел в «Нефтяник»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Голкипер «Ак Барса» Артур Ахтямов проведет ближайший сезон в «Нефтянике». Игрок командирован в рамках спортивного сотрудничества между казанским и альметьевским клубами.

Воспитанник казанского хоккея прошлый сезон провел в Альметьевске. Он отыграл 45 матчей, отражая в среднем 94,4% бросков при коэффициенте надежности 1,71, Ахтямов 8 матчей сыграл на ноль.



В начале августа «барсы» заключили двусторонний контракт с Артуром Ахтямовым. Он рассчитан на один год.

Напомним, сегодня в Казани «Ак Барс» проведет презентацию состава команды на сезон 2023/24. Ряд мероприятий состоится у Центра семьи «Казан». Команда всем составом поднимется на сцену в 19.00.

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Айрат Назипов