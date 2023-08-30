За сутки в Казани остановили восемь пьяных водителей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани во вторник, 29 августа, задержали 8 пьяных водителей. Еще у троих автомобилистов не было водительских прав, рассказали в Госавтоинспекции города.

В отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставили одного человека.

Кроме того, за сутки в городе произошло 165 ДТП, в которых пострадали два человека. В обоих случаях сбили пешеходов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани в 2023 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП по вине пьяных водителей снизилось на 31%, пострадавших — на 37,8%. Всего с начала года пьяные автомобилисты спровоцировали 20 аварий, в которых погибли два человека и 23 получили травмы.

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Айрат Назипов