В Казани почти на треть снизилось количество ДТП по вине пьяных водителей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани в 2023 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП по вине пьяных водителей снизилось на 31%, пострадавших — на 37,8%. Всего с начала года пьяные автомобилисты спровоцировали 20 аварий, в которых погибли два человека и 23 получили травмы.

По информации Управления ГИБДД УМВД России по Казани, в отношении пьяных водителей составлено 1 968 административных материалов. По ст. 264.1 Уголовного кодекса страны возбуждено 198 уголовных дел.

Всего за семь месяцев 2023 года в столице Татарстана зарегистрировали 796 ДТП. В них 19 человек погибли, 932 получили травмы различной степени тяжести.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

За первое полугодие нынешнего года количество ДТП в Казани снизилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые шесть месяцев в городе зафиксировали 16 подобных происшествий, тогда как в прошлом — 25.

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Айрат Назипов