Казанская телебашня окрасится в цвета флага России 22 августа
В честь Дня государственного флага России 22 августа на казанской телебашне включат праздничную подсветку, сообщает ТАСС со ссылкой на РСТС.
Праздничную иллюминацию также включат на телебашнях в Белгороде, Братске, Воронеже, Кызыле, Перми и других городах.
День государственного флага России отмечают начиная с 1994 года. Праздник посвящен возрожденному флагу страны.
В Казани в День семьи, любви и верности, 8 июля, телебашня окрашивалась в праздничные цвета. Помимо Казани, красочная подсветка включалась на телебашнях в других городах.
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