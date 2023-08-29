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В Заинске водитель наехал на ребенка, переходившего дорогу в неположенном месте

19:53, 29.08.2023
В Заинске водитель наехал на ребенка, переходившего дорогу в неположенном месте
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Заинске водитель наехал на ребенка 2013 года рождения, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По предварительным данным, ребенок переходил дорогу в неположенном месте. Водитель доставил ребенка в больницу, его положили с переломом.

Обстоятельства случившегося выясняются. Проверка находится на контроле прокуратуры.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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