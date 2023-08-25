Рустам Минниханов наградил лучшие семьи Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня в казанском Кремле чествовали лучшие семьи Татарстана. Прием проводился от имени раиса республики Рустама Минниханова и его супруги Гульсины Миннихановой. Мероприятие проходит в республике уже в десятый раз.

— На сегодняшний прием приглашены трудовые династии самых разных профессий и отраслей. Вы своим примером воспитываете достойных граждан нашей страны. Слова особой благодарности хочу сказать семьям, у которых сыновья — участники специальной военной операции. Вы воспитали своих сыновей настоящими героями — преданными и мужественными патриотами. Вне всякого сомнения, любовь и верность своему Отечеству, своему народу закладывается в семье, — цитирует обращение руководителя региона к гостям республики пресс-служба Минниханова.

Приглашенные семьи воспитывают от четырех до 13 детей. Все они получили награды. Большинство гостей получили медаль ордена «Родительская слава». Еще две семьи, воспитывающие более 10 детей, удостоились медали «Родительская доблесть».

realnoevremya.ru (архив)

— В нашей республике живут десятки тысяч прекрасных и дружных семей — это многодетные семьи, приемные семьи, трудовые династии. Многие пары отметили золотые и бриллиантовые свадьбы. Вы взяли на себя благородный и ответственный труд родительства — воспитать замечательных детей. Наша задача — обеспечить широкую трансляцию традиционных семейных ценностей и позитивного жизненного опыта больших крепких семей, — добавил раис Татарстана.

Медаль «Родительская доблесть» была учреждена в республике в 2022 году. Ею награждаются семьи, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей. В прошлом году такую награду получили девять родителей.

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Айрат Назипов