За год в России резко вырос спрос на шаурму

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В России с начала года вырос спрос на шаурму в 2—3 раза. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической фирмы «Платформа ОФД», а также продуктовых сетей и сервисов доставки.

Отмечается, что с начала года общее число проданной шаурмы выросло на 9%. Россияне стали чаще покупать ближневосточное блюдо из-за подорожания пиццы и суши. Средняя цены шаурмы в России — 171 рубль.

Еще одной причиной роста продаж стало то, что шаурму начали предлагать сервисы доставки и крупнейшие российские ретейлеры. Один из них продает 33 вида этого блюда.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В январе «Реальное время» писало, что классическая шаурма пользуется популярностью у казанцев. Чаще нее жители города заказывают бургеры и наггетсы.

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Айрат Назипов