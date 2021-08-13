Кабмин Татарстана учредил пять новых грантов в сфере образования

В Татарстане в сфере образования учредили пять новых грантов. Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации республики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Для работников этой сферы учредили следующие гранты: «Лучший билингвальный детский сад» (каждый год будет разыгрываться не более 10 грантов по 500 тыс. рублей), «Поддержка учителей родного (татарского) языка и литературы за подготовку призеров и победителей республиканских олимпиад по родному (татарскому) языку и родной (татарской) литературе и (или) Международной олимпиады по татарскому языку и литературе», «Наш лучший методист», «Лучший педагог общеобразовательной организации для детей с ограниченными возможностями здоровья», «Поддержка педагогических работников, подготовивших призеров и победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников».

Во вторник Кабинет министров Татарстана учредил грант «Поддержка инициатив общественных организаций по сохранению и развитию языков народов Республики Татарстан». Ежегодно будет выделяться пять грантов по 200 тысяч рублей.

