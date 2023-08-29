В России запретили высаживать из поездов безбилетников до 16 лет без полицейских

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России запретили высаживать из поездов безбилетника младше 16 лет без передачи его полицейским. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Запрещается удаление из поезда несовершеннолетнего лица, не достигшего возраста шестнадцати лет, проезжающего без сопровождения взрослых, который не подтвердил оплату проезда, если его проезд подлежит оплате, или право на бесплатный или льготный проезд, без передачи перевозчиком такого несовершеннолетнего лица сотрудникам органов внутренних дел, — сказано в документе.

Правило вступит в силу с 1 сентября 2023 года.



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Елизавета Пуншева