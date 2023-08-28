Кабмин продлил запрет на экспорт семян рапса

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Правительство России продлило запрет на вывоз из страны семян рапса до 29 февраля 2024 года, такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



— Установить с 1 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года включительно запрет на вывоз семян рапса из Российской Федерации, — гласит текст документа.

Предусмотрен ряд исключений. Временное ограничение не коснется вывоза рапса в страны Евразийского экономического союза и экспорта по международным межправительственным соглашениям. Ограничение не будет распространяться на вывоз из России для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений кабмина.

Запрет на вывоз из России семян рапса устанавливали в марте до 31 августа 2023 года.

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Маргарита Головатенко