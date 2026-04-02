В Татарстане направят более 200 млрд рублей на ремонт региональных дорог

План по работам реализуют за пять лет

Фото: Инна Серова

В российском правительстве утвердили обновленный план строительства и реконструкции федеральных и региональных дорог на пять лет, куда включили и крупные участки в Татарстане.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте кабинета министров России, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, совокупная стоимость проектов в республике оценивается более чем в 200 млрд рублей.

В Татарстане планируют реализовать программу на 2026—2028 годы. На федеральных трассах планируют расширить и реконструировать более 100 км трасс. Работы пройдут на участках М-7, Р-239 и дорогах в Лаишевском районе.

Помимо этого, в республике планируют починить мостовые переходы, построить пешеходные переходы и установить современное освещение. В частности, в рамках проектов на М-7 запланирована реконструкция мостового перехода через Свиягу, строительство 22 пешеходных переходов и установка стационарного освещения на ряде участков. Отдельные элементы, в том числе освещение и переходы, предусмотрены на трассе Р-239 и региональных дорогах.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин открыл движение беспилотных грузовиков по трассе М-12.

Никита Егоров