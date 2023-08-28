Суд назначил начало процесса над Трампом на 4 марта 2024 года

Суд в Вашингтоне назначил начало процесса над бывшим президентом США Дональдом Трампом по делу о штурме Капитолия на 4 марта 2024 года, сообщает RT со ссылкой на The Washington Post.



Речь идет о якобы предпринятой Дональдом Трампом в январе 2021 года попытке сохранить власть, несмотря на поражение на президентских выборах.

На прошлой неделе CNN сообщили, что Дональд Трамп добровольно сдался властям и прошел процедуру ареста в тюрьме штата Джорджия. Трамп провел чуть больше 20 минут в тюрьме округа Фултон, где его оформили и отпустили под залог. Он был внесен в учетные списки тюрьмы под номером P01135809.



Позже на сайте тюрьмы также появилась запись с его данными: рост политика составляет порядка 190 см, вес — около 97,5 кг. Также была опубликована фотография экс-президента США. Обратим внимание, что Трамп стал первым за всю историю США главой государства — бывшим или настоящим, у которого есть настоящий магшот (каноничное тюремное фото).

Еще неделей ранее Трампу большое жюри присяжных в штате Джорджия предъявило обвинение по делу о предполагаемых попытках повлиять на исход выборов 2020 года. Всего обвинения выдвинуты против 19 лиц по 41 пункту.

Обвинение предполагает, что американский экс-президент с группой лиц предпринимали усилия для пересмотра итогов президентских выборов в 2020 году, которые, как сказано в тексте обвинения, выиграл Джо Байден. Среди других обвинений — сговор с целью совершения подлога и влияния на должностных лиц.

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Маргарита Головатенко