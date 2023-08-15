Трампу выдвинули обвинения по делу о попытке повлиять на итоги выборов 2020 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Экс-президенту США Дональду Трампу большое жюри присяжных в штате Джорджия предъявило обвинения по делу о предполагаемых попытках повлиять на исход выборов 2020 года.

Всего обвинения выдвинуты против 19 лиц по 41 пункту.

В их числе адвокат Трампа Руди Джулиани, глава аппарата Белого дома при Трампе Марк Медоуз, адвокат Трампа Джон Истман, связанный с Трампом адвокат Кеннет Чезбро, сотрудник Министерства юстиции США Джеффри Кларк, адвокат избирательного штаба Трампа Дженна Эллис, адвокат Роберт Чили, сотрудник избирательного штаба Трампа Майк Роман, председатель Республиканской партии в штате Джорджия Дэвид Шафер, уточняет ТАСС.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Согласно выдвинутым обвинениям, Трампу грозит не менее 20 лет лишения свободы.

Один из вменяемых Трампу пунктов обвинений заключается в нарушении «Закона о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях» — RICO Act, предназначенного для борьбы с организованными преступными группировками.

Так, обвинение предполагает, что американский экс-президент с группой лиц предпринимали усилия для пересмотра итогов президентских выборов в 2020 году, которые, как сказано в тексте обвинения, выиграл Джо Байден. Среди других обвинений — сговор с целью совершения подлога и влиянии на должностных лиц .



Новые обвинения против Трампа выдвинуты в связи с якобы имевшей место попыткой давления на должностных лиц штата Джорджия для пересмотра результатов выборов в 2020 году.



В июне Трамп заявлял о своей уверенности в том, что одержит победу на выборах 2024 года и выгонит «коррумпированного» действующего американского лидера страны Джо Байдена из Белого дома.



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Илина Хакимова