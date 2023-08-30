Официальная статистика: новые российские автомобили подорожали в Казани за год на 4%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани новые легковые отечественные автомобили за год подорожали 4,1%, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики. В июле средняя цена такой машины составила 926 220 рублей.

В аналогичном месяце прошлого года покупка нового российского автомобиля обошлась бы казанцу в среднем в 889 780 рублей, следует из данных Росстата.

С начала 2023 года средняя цена новой легковой отечественной машины в столице Татарстане выросла на 6,16%. В январе она оценивалась в 872 473 рубля.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, автодилеры спрогнозировали, что летом и осенью 2023 года в России цена на легковые автомобили увеличится на 5—10%. Связали они это с ослаблением рубля к основным валютам.



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Татьяна Демина