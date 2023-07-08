В России прогнозируют рост цен на легковые автомобили

Летом и осенью текущего года в России цена на легковые автомобили увеличится на 5—10%. Об этом сообщает Daily Moscow со ссылкой на автодилеров.

Отмечается, что рост стоимости связан с ослаблением рубля к основным валютам. Это в том числе может отразиться и на сокращении скидок и отмене акций.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вчера в ходе торгов курс евро поднялся до 102 рублей. Выросла и американская валюта. Доллар подорожал до 93 рублей. Такая динамика ослабления рубля наблюдается в последние дни.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, что движения курса рубля во многом определяет динамика внешней торговли. Именно по этой причине курс российской валюты начал снижение.

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Елизавета Пуншева