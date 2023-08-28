В Ютазинском районе Татарстана возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Ютазинском районе Татарстана погиб 34-летний рабочий. По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК России — «Нарушение требований охраны труда».

Как рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий, мастер в составе выездной бригады занимался отключением электричества. В какой-то момент рядом с мужчиной упал провод, который был под напряжением. Рабочий получил удар током и спустя некоторое время скончался в больнице.

Проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

realnoevremya.ru (архив)

Напомним, уголовное дело по факту нарушения правил безопасности возбудили и в Мамадышском районе Татарстана. Там на сборочном пункте одного из предприятий погиб 45-летний рабочий — его придавило металлической конструкцией.



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Айрат Назипов