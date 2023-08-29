Подавляющее большинство казанцев помнят своего первого учителя

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Не забыли имя педагога, с которым провели первые школьные годы, 95% жителей Казани. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob.

Не смогли вспомнить, как звали их первого педагога, всего лишь 5% опрошенных.

Женщины (97%) помнят имя и отчество своих учителей начальных классов лучше, чем мужчины (93%). Практически все респонденты с доходом от 80 тысяч рублей (98%) хранят в памяти образ первого педагога. Среди горожан с зарплатой до 50 тысяч рублей таких меньше (91%).

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, к началу нового учебного года в Татарстане не хватает двух тысяч педагогов, в том числе учителей начальных классов. Об этом на августовском совещании работников образования заявил глава Минобрнауки республики Ильсур Хадиуллин. Недавно на проблему обратил внимание также начальник Управления образования города Ирек Ризванов.

В этом году в школы Татарстана позвали старшекурсников педагогических колледжей: надеются закрыть как минимум 40 вакансий учителей начальной школы и младших воспитателей по всей республике.



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Галия Гарифуллина