Подавляющее большинство казанцев помнят своего первого учителя
Не забыли имя педагога, с которым провели первые школьные годы, 95% жителей Казани. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob.
Не смогли вспомнить, как звали их первого педагога, всего лишь 5% опрошенных.
Женщины (97%) помнят имя и отчество своих учителей начальных классов лучше, чем мужчины (93%). Практически все респонденты с доходом от 80 тысяч рублей (98%) хранят в памяти образ первого педагога. Среди горожан с зарплатой до 50 тысяч рублей таких меньше (91%).
Напомним, к началу нового учебного года в Татарстане не хватает двух тысяч педагогов, в том числе учителей начальных классов. Об этом на августовском совещании работников образования заявил глава Минобрнауки республики Ильсур Хадиуллин. Недавно на проблему обратил внимание также начальник Управления образования города Ирек Ризванов.
В этом году в школы Татарстана позвали старшекурсников педагогических колледжей: надеются закрыть как минимум 40 вакансий учителей начальной школы и младших воспитателей по всей республике.
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