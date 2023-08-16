К началу нового учебного года в Татарстане не хватает двух тысяч учителей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане не досчитались двух тысяч педагогов к началу нового учебного года. Об этом на августовском совещании работников образования заявил глава Минобрнауки республики Ильсур Хадиуллин.

— Наибольшее количество вакансий по таким предметам, как математика, физика, русский и иностранный языки, начальные классы, — уточнил министр.

Сейчас к этой деятельности привлекают студенты вузов, которые прошли промежуточную аттестацию за три года обучения. Они работают в школах и детсадах республики. Но полностью проблему такой поход не решает. По мнению Хадиуллина, ситуация требует комплексного решения.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На эту проблему глава министерства обращал внимание еще в апреле нынешнего года. Он говорил, что в регионе происходит «старение и выгорание» кадров. Закрепляемость молодых специалистов «не на таком высоком уровне». При этом с 1 сентября в регионе открыли 180 профильных классов психолого-педагогической направленности в 150 школах республики, где 200 классных руководителей.

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Айрат Назипов