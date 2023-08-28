Из-за фестиваля «СоТворение» в Казани могут перекрыть две улицы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани могут перекрыть две улицы из-за проведения фестиваля «СоТворение». Такое решение могут принять местные власти на следующей неделе, выяснило «Реальное время».

Если решение будет принято, то с 12.00 8 сентября до 23.30 9 сентября будет закрыт проезд в обе стороны по ул.Сибгата Хакима, на участке от пересечения с ул.Декабристов до пересечения с ул.Абсалямова и в обе стороны по ул.Бондаренко, на участке от жилого дома №3 по ул.Сибгата Хакима до примыкания к ул.Сибгата Хакима.

Также будет закрыт доступ на смотровую площадку Центра семьи «Казан».

скриншот realnoevremya.ru из документации

Напомним, фестиваль «СоТворение» пройдет в Казани 8 и 9 сентября. Казань получила на продвижение мероприятия 50,3 млн рублей. Это безвозмездное поступление от Татарстана.

На фестивале выступит российская рок-группа The Hatters. Оно продлится как минимум 45 минут. Выступление обошлось бюджету города в 2,75 млн рублей. Еще на сцену выйдут Петр Налич и музыканты из стран БРИКС — России, Бразилии, Китая, Индии и ЮАР, а также из Мали, Армении, Турции и Австралии.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов