В Татарстане на 18% увеличился спрос на дальнобойщиков

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Количество вакансий для дальнобойщиков в России с начала года увеличилось на 76% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы hh.ru.

С января в России было открыто более 30 тысяч вакантных мест для дальнобойщиков. Большая часть из них — 7% — относится к Московской области, еще 6% — к столице.

В Поволжье наибольший рост спроса зафиксирован в Пензенской области (+159%), Нижегородской области (+117%), Марий Эл (+113%), Самарской области (+101%). Наименьший рост вакансий наблюдался в Татарстане (+18%) и Удмуртии (+11%).

В то же время Татарстан входит в число регионов ПФО с наибольшими зарплатами дальнобойщиков: в республике им платят от 90 тысяч до 195 тысяч рублей. Больше предлагают в Мордовии (от 114 до 183 тысяч рублей) и Чувашии (от 91 тысячи до 241 тысячи рублей).

Напомним, в августе дальнобойщики вошли в топ самых высокооплачиваемых профессий в Казани наравне с каменщиками, плиточниками, врачами и риелторами. Средняя предлагаемая зарплата составила 130 тысяч рублей.

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Галия Гарифуллина