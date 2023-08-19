В августе в Казани втрое увеличилось количество вакансий с зарплатой выше 100 тысяч

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В столице Татарстана зарплатные предложения от 100 тысяч рублей стали встречаться в три раза чаще, чем в августе прошлого года. Об этом говорят данные исследования «Авито Работы».

Доля предложений о работе с зарплатой от 100 тысяч рублей в Казани составляет 5% от всех вакансий. В августе горожане получают в среднем 61 тысячу рублей в месяц, прирост составил 28%.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В топ самых высокооплачиваемых профессий в Казани в последнем летнем месяце вошли дальнобойщики (средняя зарплата — 130 тысяч рублей), каменщики (120 тысяч рублей), плиточники (115 тысяч рублей), врачи (110 тысяч рублей), риелторы (108 тысяч рублей).

Напомним, в июле самыми высокооплачиваемыми специалистами среди казанцев стали юристы и агенты по недвижимости. А уровень зарплат горожан вырос на 33% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, работодатели в июле прошлого года были готовы платить своим сотрудникам в среднем 46 571 рубль, а в этом — 62 249 рублей.

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Галия Гарифуллина