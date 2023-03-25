В Татарстане построят четыре очистных сооружения за 127,5 млн рублей
ГБУ «Современные энергосберегающие технологии и инженерные коммуникации» выделит 127,5 млн рублей на строительство четырех очистных сооружений в Татарстане.
Построить объекты нужно в четырех районах республики:
- в поселке железнодорожной станции Высокая Гора Высокогорского района Татарстана;
- в селе Большие Кайбицы Кайбицкого района;
- в селе Усады Лаишевского района;
- в поселке городского типа Богатые Сабы Сабинского района.
Все очистные сооружения необходимо построить до 30 ноября 2023 года.
В декабре министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков рассказал, что в рамках национального проекта «Экология» с 2019 по 2022 год в Татарстане было реализовано 29 мероприятий на 14,1 миллиарда рублей. Как рассказал Шадриков, с 2023 по 2025 год на его исполнение предусмотрено еще 8,7 миллиарда. Подробнее — в материале «Реального времени».
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