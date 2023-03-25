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Промышленность

В Татарстане построят четыре очистных сооружения за 127,5 млн рублей

09:43, 25.03.2023
В Татарстане построят четыре очистных сооружения за 127,5 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

ГБУ «Современные энергосберегающие технологии и инженерные коммуникации» выделит 127,5 млн рублей на строительство четырех очистных сооружений в Татарстане.

Построить объекты нужно в четырех районах республики:

  • в поселке железнодорожной станции Высокая Гора Высокогорского района Татарстана;
  • в селе Большие Кайбицы Кайбицкого района;
  • в селе Усады Лаишевского района;
  • в поселке городского типа Богатые Сабы Сабинского района.

Все очистные сооружения необходимо построить до 30 ноября 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

В декабре министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков рассказал, что в рамках национального проекта «Экология» с 2019 по 2022 год в Татарстане было реализовано 29 мероприятий на 14,1 миллиарда рублей. Как рассказал Шадриков, с 2023 по 2025 год на его исполнение предусмотрено еще 8,7 миллиарда. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов
ПромышленностьОбществоИнфраструктура Татарстан

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