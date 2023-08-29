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Сегодня в Казани ожидается до +20 градусов

06:30, 29.08.2023
Сегодня в Казани ожидается до +20 градусов
Фото: realnoevremya.ru

Во вторник, 29 августа, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без дождей. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани потеплеет до +18..+20 градусов. В целом по Татарстану ожидается от +15 до +20°С.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани также прогнозируется северный ветер порывами 7—12 м/с. Местами они могут усиливаться до 14 м/с.

В Татарстане в конце августа сохранится прохладная погода — днем температуры воздуха не превысят +21 градуса. В начале сентября потеплеет до +23°С, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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