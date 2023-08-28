Татарстанцев предупредили о сильном ветре 29 августа

Фото: realnoevremya.ru/Илина Хакимова

В Татарстане сильный ветер сохранится до 29 августа включительно. Об ухудшении погоды сообщили в Гидрометцентре республики.

По прогнозу, северный ветер порывами 17—22 м/с ожидается вечером в понедельник, 28 августа, а также ночью и днем во вторник, 29 августа. В Казани его порывы могут достигать 15—20 м/с.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Сильный ветер в Татарстане ожидается и сегодня днем. Его порывы могут достигать 16—21 м/с. В Казани порывистый ветер наблюдается с утра.

Днем 28 августа в Казани ожидается максимум +12... +14 градусов. В целом по Татарстану температуры воздуха составят от +9 до +14 °С.

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Татьяна Демина