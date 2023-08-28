Стала известна дата и место прощания с главврачом казанской поликлиники №21 Рустемом Гайфуллиным

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Прощание с главным врачом казанской городской поликлиники №21 Рустемом Гайфуллиным состоится 30 августа. Как сообщает пресс-служба РКБ, проститься с ним можно будет в КГМА по улице Бутлерова, 36.

Церемония прощания начнется в 10.00. Она продлится один час.

Рустем Гайфуллин родился 6 сентября 1966 года в Казани. В 1989 году он окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело». В 2010—2018 годах он был главврачом ГАУЗ «Республиканская клиническая больница», а с 2018-го занимал эту должность в Городской поликлинике №21.

О смерти Гайфуллина стало известно в пятницу, 25 августа. Ему было 56 лет.

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Айрат Назипов