Каждый третий казанец хотел бы работать в крупной компании

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

27% жителей России предпочли бы быть сотрудниками известных фирм. Чаще всего такие ответы звучали от жителей Екатеринбурга (36%) и Казани (34%). Об этом свидетельствуют результаты опроса платформы «Авито Работа».



В то же время 67% респондентов считают, что в малом и среднем бизнесе работать комфортнее, чем в крупном. Оставшиеся 33% убеждены, что все наоборот.

Главными плюсами работы в крупных компаниях россияне считают полный соцпакет и высокий доход (65%), корпоративные скидки (43%), четко определенный перечень обязанностей (39%). В малом бизнесе ценят гибкое отношение к решению проблем (43%), а также большее внимание к достижениям от начальства (39%) и дружескую обстановку (38%).

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Наиболее привлекают корпорации сотрудников из сфер красоты (40%), IT (37%) и строительства (31%). Напротив, равнодушие к крупным компаниям преобладает среди сотрудников производства (58%), сельского хозяйства (57%) и здравоохранения (55%).

Уровень безработицы в России по итогам 2023 года может снизиться до 3,3%. Об этом ТАСС сообщил главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

По его мнению, проблему дефицита рабочих в России решить быстро не удастся, поскольку на их подготовку нужно время.

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Галия Гарифуллина