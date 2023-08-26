В России уровень безработицы может снизиться до 3,3%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В России уровень безработицы по итогам 2023 года может снизиться до 3,3%. Об этом ТАСС сообщил главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

— Это связано с достаточно сильным ростом именно промышленного производства, стройки — требуются рабочие руки, которых мало. Плюс, если раньше у нас трудовые ресурсы росли практически до прошлого года, сейчас они начали сокращаться. Даже с учетом миграции <...> рабочих большой, — заявил он.

По его мнению, проблему дефицита рабочих в России решить быстро не удастся, поскольку на их подготовку нужно время.

В России в июне 2023 года уровень безработицы снизился до 3,1% с 3,2% в мае. Общая численность безработных в стране за этот период составила 2,4 млн человек. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше достигла 75,9 млн граждан.

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Елизавета Пуншева