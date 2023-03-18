В Татарстане начались традиционные весенние сельскохозяйственные ярмарки — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В Татарстане 18 марта начались традиционные весенние сельскохозяйственные ярмарки — их ждали и горожане, и фермеры, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Сегодня в Агропромпарке свою продукцию предлагали сельские хозяйства из Арска, Мамадыша, Кукмора: 100 машин привезли продукции на 10 млн рублей. Из них картофеля — 25 тонн, овощей — 15 тонн, сахара — восемь, молока — семь тонн.

Хорошим спросом у казанцев пользуются овощи, молоко и мясо. Очередь за этими продуктами не заканчивалась до конца ярмарки.

Говядина на ярмарке дешевле на 20 рублей за килограмм, сахар — на пять, мука — на три. Цена на молоко осталась прежней — 40 рублей за литр. Немного выросла стоимость борщевого набора, но даже так она остается ниже, чем в магазине.

Продукцию на ярмарках сегодня представили 18 агропромышленных организаций и предприятия 22 районов республики. Торговля развернулась с 6 до 12 часов на площадках шести районов города.

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Маргарита Головатенко