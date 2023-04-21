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Заключительные в этом сезоне сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Казани 22 апреля

20:23, 21.04.2023
Заключительные в этом сезоне сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Казани 22 апреля
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани 22 апреля развернутся заключительные в этом сезоне сельскохозяйственные ярмарки, сообщили в мэрии города.

Продукцию по социально ориентированным ценам представят фермеры из 22 муниципальных районов и 19 организаций агропромышленного комплекса РТ.

Торговля будет вестись на 15 площадках города с 6.00 до 12.00.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

15 апреля в Казани прошла предпоследняя сельскохозяйственная весенняя ярмарка. На ярмарке была представлена продукция Арского, Кукморского и Мамадышского районов Татарстана. Фермеры завезли товаров на 15 млн рублей.

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Маргарита Головатенко
ОбществоОбразование Татарстан

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