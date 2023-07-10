В Челнах самыми высокооплачиваемыми специалистами стали водители и инженеры

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Руководитель кадрового центра «Работв России» Татьяна Быданова назвала самые высокооплачиваемые вакансии в Набережных Челнах.



Больше всего готовы платить водителям-экспедиторам категории Е (в среднем зарплата составляет 150 тыс. рублей), водителям-испытателям (130 тыс. рублей), ведущим инженерам-конструкторам (до 110 тыс. рублей), механикам (105 тыс. рублей).

Татьяна Быданова назвала стабильной ситуацию на рынке труда в городе:

— Общее количество безработных граждан, состоящих на учете в центре занятости, на 10 июля 2023 года составляет 702 человека. Уровень безработицы находится на минимальной отметке, с начала года снижение произошло с 0,31% до 0,25%.

По состоянию на 5 июля, уровень безработицы в Нижнекамске составил 0,53%, в Казани — 0,38%. В целом по республике — 0,30%. Уровень регистрируемой безработицы по России (на 01 июня 2023 года) составляет 0,6%.

В мае «Реальное время» писало о том, что в Набережных Челнах и Елабуге остро стоит проблема кадрового голода. Предприятия привлекают на работу жителей сопредельных регионов и даже граждан соседних государств; строят общежития и организовывают вахту; соревнуются друг с другом по зарплате; организуют «вылазки» в школы и профтехучилища — и все равно испытывают жесточайший кадровый дефицит.

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Маргарита Головатенко