В Казани вырос средний ценник на обед и ужин в ресторанах и кафе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани подорожало питание в ресторанах, а также в столовых, кафе и закусочных. В июле 2023 года средние цены выросли в годовом выражении от 5% до 13%, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

Обед на одного человеках в казанском ресторане в середине лета 2023 года обходился в среднем в 1009,24 рубля. Это на 13% больше, чем в июле прошлого года, когда ценник составлял 892,46 рубля.

Ужин в ресторане столицы Татарстана на одного человека за год подорожал на 5,2%. Если в июле прошлого года он обошелся бы в среднем в 2 898,69 рубля, то в середине лета этого года уже в 3 048,54 рубля, следует из данных Росстата.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вырос средний ценник и казанских кафе, закусочных и столовых. Он увеличился с 282,06 рубля в июле 2022-го до 301,95 рубля в аналогичном месяце этого года, или на 7%.



Напомним, за январь — июнь 2023 года оборот баров, кафе и ресторанов в Татарстане составил 32 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 20,6%.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина