Футболисты «Нефтехимика» потерпели разгромное поражение от «Родины»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Футбольный клуб «Нефтехимик» разгромно уступил московской «Родине» в матче седьмого тура Мелбет Первой лиги. Игра, проходившая в Нижнекамске, закончилась со счетом 1:4.

Еще до перерыва гости забили два мяча. На 27-й минуте счет в матче открыл Максим Турищев, а на 43-й — Иван Тимошенко.

Еще столько же голов москвичи забили во втором тайме. На 72-й минуте игры счет до разгромного довел Астемир Гордюшенко, а спустя 9 минут пенальти реализовал Амур Клымаков. Единственный гол в составе хозяев в конце встречи забил Константин Базелюк.

Для «Нефтехимика» это уже третье поражение подряд. В предыдущей встрече футболисты татарстанской команды проиграли в гостях московскому «Торпедо» со счетом 2:1. До этого подопечные Кирилла Новикова уступили «Енисею», пропустив два безответных мяча. После семи матчей нижнекамцы продолжают находиться в зоне вылета.



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Айрат Назипов