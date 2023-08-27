Стала известна дата прощания с режиссером Глебом Панфиловым
Прощание с режиссером, сценаристом, народным артистом РСФСР Глебом Панфиловым состоится 30 августа. Об этом ТАСС рассказал директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.
Похороны Панфилова пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве. Его похоронят рядом с супругой, Инной Чуриковой.
О смерти режиссера стало известно в субботу, 26 августа. Глеб Панфилов умер в возрасте 89 лет. Был режиссером таких картин, как «В огне брода нет», «Начало», «Степанова памятка», «Мать», «Романовы. Венценосная семья», «Иван Денисович» и другие.
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