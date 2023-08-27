В Казахстане на 70% выросло число фирм с российским капиталом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Количество компаний в Казахстане с российским капиталом выросло на 70% за год. Об этом рассказал торговый представитель России в Казахстане Антон Логинов.

— На 1 августа 2023 года в стране зарегистрировано более 41 тысячи зарубежных организаций, на 38% больше, чем в прошлом году. Среди них 18 тысяч имеют российский капитал (+70% к прошлому периоду), в основном это предприятия малого и среднего бизнеса. Доля крупного бизнеса не превышает доли процента, — сказал он в интервью «РИА Новости».

Торгпред уточнил, что открытие бизнеса в Казахстане для россиян не составляет труда. Средние сроки, необходимые на прохождение всех этапов получения бизнес-идентификационного номера для компаний — нерезидентов, составляет пять — семь рабочих дней.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В феврале Казахстан закрыл торговое представительство в России. В ведомстве пояснили, что для местного бизнеса созданы все институциональные условия для работы в российском направлении и решения всех операционных вопросов. При этом высвобожденные единицы будут направлены на усиление дипломатического присутствия Казахстана в других странах.



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Айрат Назипов