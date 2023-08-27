Таиланд продлит безвизовый режим для россиян до 90 дней

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Власти Таиланда решили продлить срок безвизового нахождения российских туристов в стране с 30 до 90 дней. Такое заявление сделал премьер-министр страны Сеттха Тхависин.

— Безвизовой въезд для граждан России ограничен 30 днями. Мы постараемся сделать так, чтобы российские туристы смогли оставаться в Таиланде не 30, а 90 дней, — сказал он в эфире телеканала NBT.

Он обратил внимание на то, что многие россияне приезжают в страну зимой. По его словам, туристы из России хотели бы остаться в Таиланде больше, чем на месяц.

realnoevremya.ru/Айрат Назипов (архив)

В Таиланд за 6 месяцев 2023 года приехали 791 574 россиянина. Это на 1 тысячу процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более половины россиян прилетели на остров Пхукет.

Кроме того, в июле министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим коллегой из Таиланда Доном Праматвинаем возможность использования карт «Мир» в стране. По его оценкам, это придаст дополнительный импульс увеличению туристического потока.



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Айрат Назипов