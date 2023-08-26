В России хотят создать музей, посвященный спецоперации

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В России может появиться музей, посвященный специальной военной операции на Украине, рассказал директор Центрального музея Вооруженных сил РФ (ЦМВС) Александр Никонов.

— Сейчас под эгидой Российского исторического общества идет сбор материалов, сотрудники музеев ездят в зону боевых действий. Сейчас эта цифра составляет уже 20 тыс. уникальных предметов по СВО, — рассказал Никонов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По его словам, в дальнейшем приезжают федеральные и муниципальные музеи, которые берут эти предметы во временное пользование, чтобы делать выставки в своих регионах, уточняет ТАСС.

— Но в будущем будет принято решение передачи на постоянное хранение части собранных предметов. Возможно, будет даже создан музей, посвященный специальной военной операции, борьбе с нацизмом уже в современных условиях, — заявил Никонов.



Он также добавил, что собранные в зоне СВО артефакты перемещают в Ростов-на-Дону, а затем уходят на хранение в Волгоградский музей «Сталинградская битва». Директор музея рассказал, что специалисты работают непосредственно в зоне военных конфликтов, где уже собирают предметы для организации постоянно действующих экспозиций и выставок.

В мае этого года депутат Государственного совета Татарстана Эдуард Шарафиев, участвовавший в специальной военной операции, попросил раиса республики Рустама Минниханова создать в регионе музей СВО. С инициативой он выступил на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.



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Илина Хакимова