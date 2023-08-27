Валовый сбор гречихи в России может достичь показателя в 1,1 миллиона тонн

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Общий урожай гречихи в России в 2023 году может составить около 1,1 миллиона тонн. Об этом ТАСС сообщил директор аналитического центра «ПроЗерно» Владимир Петриченко.



— По урожаю гречихи будет небольшое снижение [относительно 2022 года], но оно несущественное. Прогнозируется около 1,1 млн тонн — небольшое снижение, которое не принесет напряжения для внутреннего потребления, — заявил Петриченко.

Согласно презентации, подготовленной аналитическим центром, рекордный урожай гречихи в России был собран в 2017 году — 1,5 миллиона тонн. В последующие 4 года общий урожай не превышал 1 миллиона тонн, в 2022 году было собрано 1,22 миллиона тонн гречихи.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— По рису, наоборот, ожидается восстановление по сравнению с некоторым снижением в прошлом году из-за разрушения Федоровского гидроузла (в связи с ситуацией на Кубани в 2022 году были сокращены посевные площади риса, — прим. ред.). Теперь это залатывается, — добавил эксперт.



Напомним, в Татарстане с начала уборочной кампании собрали 3,466 млн тонн зерна. Средняя урожайность составляет 26 центнеров с гектара.

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Елизавета Пуншева