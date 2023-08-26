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Матч ФК «Рубин» и «Динамо» завершился с равным счетом

19:27, 26.08.2023 2
Матч ФК «Рубин» и «Динамо» завершился с равным счетом
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Казанский ФК «Рубин» вничью сыграл с московским «Динамо» в матче 6-го тура Российской премьер-лиги.

Счет в конце игры составил 2:2.

Первый тайм казанцы завершили со счетом в свою пользу. На 60-й минуте москвичи забили ответный гол. На 74-й минуте «Динамо» вышел вперед, но на пятой компенсированной минуте «Рубину» удалось сравнять счет.

По итогам шести туров чемпионата России «Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 5 очков (одна победа и две ничьих). «Динамо» располагается на третьей строчке Российской премьер-лиги с 13 заработанными очками.

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Елизавета Пуншева
СпортФутбол Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 26 авг
    Ели- ели, москвичи играли десятерым. Но ладно хоть ничья. Старый болельщик.
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  • Анонимно 27 авг
    У тренеров Рубина нет достаточной мотивации, чтобы тонко работать по ходу матча. Никакого собственного велосипеда изобретать от них требуется. Все уже давно изобретено.
    Ассистенты тренера записывают по ходу матча количество совершенных ошибок командой за каждые 5 минут хронометража игры и персонально учитывают кем совершены эти ошибки.
    Как только количество ошибок превысит допустимый лимит, главный тренер команды должен принять решение этой проблемы через замены или перестроения часто ошибающихся .
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