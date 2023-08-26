Матч ФК «Рубин» и «Динамо» завершился с равным счетом

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Казанский ФК «Рубин» вничью сыграл с московским «Динамо» в матче 6-го тура Российской премьер-лиги.

Счет в конце игры составил 2:2.

Первый тайм казанцы завершили со счетом в свою пользу. На 60-й минуте москвичи забили ответный гол. На 74-й минуте «Динамо» вышел вперед, но на пятой компенсированной минуте «Рубину» удалось сравнять счет.

По итогам шести туров чемпионата России «Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 5 очков (одна победа и две ничьих). «Динамо» располагается на третьей строчке Российской премьер-лиги с 13 заработанными очками.

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Елизавета Пуншева