Российские системы ПВО за сутки сбили 37 беспилотников
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 12 снарядов РСЗО HIMARS и 37 беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.
— Средствами противовоздушной обороны перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, — сказано в сообщении.
Напомним, украинские БПЛА сегодня дважды атаковали Белгородскую область. Кроме того, беспилотник обезвредили и над Москвой.
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