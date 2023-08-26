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Российские системы ПВО за сутки сбили 37 беспилотников

18:48, 26.08.2023
Российские системы ПВО за сутки сбили 37 беспилотников
Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 12 снарядов РСЗО HIMARS и 37 беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

— Средствами противовоздушной обороны перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, — сказано в сообщении.

Напомним, украинские БПЛА сегодня дважды атаковали Белгородскую область. Кроме того, беспилотник обезвредили и над Москвой.

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Елизавета Пуншева
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