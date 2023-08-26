В Белгородской области пресекли очередную атаку беспилотников
26 августа пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по российским объектам. Об этом сообщает Министерство обороны России.
БПЛА сбили дежурными средствами ПВО над Белгородской областью. Инцидент произошел около 14.15 по московскому времени.
Напомним, утром 26 августа около 09.00 по московскому времени ВСУ снова попытались совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа. БПЛА сбили над территорией Шебекинского района Белгородской области.
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