В июне уровень безработицы в России снизился до 3,1%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В России в июне текущего года уровень безработицы снизился до 3,1% с 3,2% в мае. Это следует из данных Росстата.

Общая численность безработных в стране за этот период составила 2,4 миллиона человек. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше достигла 75,9 миллиона граждан.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

При этом среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин составила 50,1%, уровень безработицы у женщин (3,2%) был выше уровня безработицы у мужчин (3%). Из 2,4 млн безработных 0,8 млн составляют сельские жители, 1,6 млн — городские. Уровень безработицы среди сельских жителей (4,4%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (2,7%).

Напомним, уровень регистрируемой безработицы в Татарстане продолжает снижаться. В июне 2023 года он составил 0,3%. Самый высокий уровень регистрируемой безработицы зафиксировали в Нижнекамском, Сабинском и Агрызском районах. Самый низкий — в Лаишевском, Мензелинском и Ютазинском районах.

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Елизавета Пуншева