В Татарстане изменили состав правительственной комиссии по профилактике правонарушений

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В состав правительственной комиссии Татарстана по профилактике правонарушений внесли изменения. Решение закреплено указом раиса республики Рустама Минниханова.

Из состава правительственной комиссии региона по профилактике правонарушений выведен заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Министерства внутренних дел России по Татарстану Александр Мищихин. Его место занял замначальника полиции МВД страны по республике Артем Кузнецов.



Напомним, правительственная комиссия Татарстана по профилактике правонарушений — это постоянно действующий республиканский координационный орган. Она образована «для обеспечения согласованных действий субъектов профилактики правонарушений и их должностных лиц, а также лиц, участвующих в профилактике правонарушений, при реализации мер профилактики правонарушений» на территории республики.

Возглавляет правительственную комиссию Татарстана по профилактике правонарушений первый вице-премьер республики Рустам Нигматуллин.

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Татьяна Демина