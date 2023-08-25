Минюст включил политолога Кирилла Рогова* и еще пять человек в реестр иноагентов

Минюст России внес в реестр иноагентов политолога, филолога и журналиста Кирилла Рогова и еще пять человек.



— К.Ю. Рогов принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ, — сказано в сообщении.

Также в связи с прекращением получения от иностранных источников денежных средств, иного имущества, организационно-методической, научно-технической помощи, помощи в иных формах из реестра иностранных агентов исключено Акционерное общество «РС-Балт».

В августе Московский городской суд удовлетворил административный иск столичного управления Министерства юстиции о ликвидации «Сахаровского центра*». Согласно решению суда, организация ликвидирована и будет исключена из государственного реестра юридических лиц.

* включен Министерством юстиции России в список иностранных агентов



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Маргарита Головатенко