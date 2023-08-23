Владимир Путин наградил экипаж легендарного танка «Алеша» — им командовал татарстанец

Экипажу легендарного танка «Алеша», который в одиночку уничтожил колонну техники ВСУ на Запорожском направлении, получил награду от президента России Владимира Путина. Боевая машина находилась под командованием уроженца Татарстана — старшего лейтенанта Расима Баксикова.



— Этот слаженный танковый экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил, казалось бы, невозможное, — совершил подвиг: не только одержал победу в бою, но и спас своих товарищей, чей танк оказался подбитым, — передает слова президента его пресс-служба.

Золотых звезд Героя России удостоены лейтенант Александр Леваков и ефрейторы Филипп Евсеев и Алексей Неустроев. Звания Героя России также удостоен старший лейтенант Расим Баксиков. В ходе напряженных боев он действовал мужественно, проявил личную храбрость и героизм, подчеркнули в Кремле.

kremlin.ru

Как рассказывали в Минобороны России, в первые минуты боя наводчик-оператор Алексей Неустроев уничтожил два украинских танка Т-72Б. В следующие 30 минут они подбили один американский бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro. После их уничтожения танк еще около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения.

После того как у танка закончился боекомплект, он отправился на перезарядку, а к месту ведения боя направилась другая машина. Произведя три выстрела по выдвигающейся пехоте, второй танк получил повреждение от вражеского артиллерийского огня. Быстро сориентировавшись в обстановке и понимая, что экипажу подбитой боевой машины требуется незамедлительная помощь, старший лейтенант совместно со своим экипажем принял решение эвакуировать поврежденный танк с линии боевого соприкосновения в безопасное место.



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Айрат Назипов