Остановивший колонну ВСУ экипаж танка под руководством татарстанца получит звезды Героев России

Министр обороны Сергей Шойгу представил к присвоению звания Героев России экипаж танка «Алеша», остановившего колонну техники ВСУ на Запорожском направлении. Боевая машина находилась под командованием уроженца Татарстана старшего лейтенанта Расима Баксикова.

Как рассказали в военном ведомстве, в первые минуты боя наводчик-оператор Алексей Неустроев уничтожил два украинских танка Т-72Б. В следующие 30 минут они подбили один американский бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro. После их уничтожения танк еще около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения.

После того, как у танка закончился боекомплект, он отправился на перезарядку, а к месту ведения боя направилась другая машина.

— Произведя три выстрела по выдвигающейся пехоте, второй танк получил повреждение от вражеского артиллерийского огня. Быстро сориентировавшись в обстановке и понимая, что экипажу подбитой боевой машины требуется незамедлительная помощь, старший лейтенант совместно со своим экипажем принял решение эвакуировать поврежденный танк с линии боевого соприкосновения в безопасное место, — сообщили в Минобороны.

В мае также был представлен к ордену Мужества летчик российского штурмовика Су-25 за успешное возвращение на базу на подбитом самолете.

Как сообщали в военном ведомстве, инцидент произошел 23 мая. После успешного выполнения боевой задачи штурмовик был атакован ПЗРК противника.

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Максим Кокунин