Глава Минобразования Татарстана отчитал Челны за количество детей на семейном образовании
В Набережных Челнах на семейном обучении числятся более 500 детей, рассказал министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин на конференции учителей в автограде.
Он заявил, что такая статистика «непростительна»:
— В Челнах вроде все хорошо, но по этому направлению — нет. В 2021 году у вас были 224 ребенка, которые перешли на семейное образование. Самое страшное — это в начальной школе. Ребенок должен находиться в школе, с учителем начальных классов. Социализация должна быть. В 2022-м были 417, а в этом году — 546.
Он поручил мэру Челнов Наилю Магдееву взять этот вопрос на особый контроль. Хадиуллин считает, что родителям необходимо объяснять недостатки семейного обучения.
В Татарстане растет число детей, которые обучаются по форме семейного образования. Рост за год составил 22,5%. Это более двух тысяч школьников.
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