Дети в Татарстане стали чаще выбирать семейное образование

В Татарстане растет число детей, которые обучаются по форме семейного образования. Рост за год составил 22,5%. Это более двух тысяч школьников, рассказала детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.

— В числе основных причин перевода детей на семейное обучение родители чаще всего называют стресс и имеющиеся случаи буллинга в школе, — отметила она.

252 ребенка школьного возраста в прошлом году не обучались в общеобразовательных учреждениях. Это в основном дети с ограниченными возможностями здоровья и ментальными нарушениями.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Семейное образование — это форма получения начального, основного и среднего общего образования в Российской Федерации, предусматривающая изучение общеобразовательной программы вне школы и доступная для всех обучающихся по их желанию. Относится к альтернативным формам образования.

В прошлом месяце соорганизатор семейной школы Кристина Сандалова рассказала «Реальному времени» об основных претензиях к системе образования и вариантах обучениях детей. Узнать ее мнение можно в большом материале.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов